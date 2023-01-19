Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:46

Петржела: «Мамаев — средненький российский футболист. Кокорин намного талантливее»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил нападающего «Ариса» Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.

«Кокорин и Мамаев — самый веселый дуэт в российском футболе. Но к игре это отношения не имеет, к сожалению. В основном они известны из-за плохих поступков.Если сравнивать их уровень мастерства, то Мамаев — средненький российский футболист. Кокорин намного талантливее своего друга.

Что посоветую Мамаеву после завершения карьеры? Пусть правильно живет! Надеюсь, он найдет работу по душе после футбола. Вряд ли Павел станет тренером, не вижу его в этой роли", — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковная команда не стала продлевать контракт с хавбеком этим летом. На данный момент футболист находится без клуба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-mamaev-srednen-kij-futbolist-kokorin-namnogo-talantlivee/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Александр Кокорин
Властимил Петржела
Павел Мамаев
Футбол
1
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Немецких шахматистов будут штрафовать за матчи с россиянами. Снова дискриминация
Роналду строит идеальный дом для футбольной пенсии. Но не может найти топ-повара и ловит косые взгляды соседей
Рогов рассказал о локальном наступлении ВС РФ в Запорожской области
В Иране обозначили позицию Тегерана по вхождению в состав РФ новых регионов
В Киеве признали убийство переговорщика Киреева ошибкой спецслужб Украины
Путин по традиции окунулся на Крещение в прорубь в Подмосковье
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Соломатин считает адекватной зарплату Ильи Агапова в ЦСКА
Лещук: «По итогам сезона хотелось бы как минимум попасть в тройку»
Гришин: «Жду от ЦСКА хорошей игры во второй части сезона и борьбы с «Зенитом» за чемпионство»
Источник: турецкий «Истанбул Башакшехир» предложил контракт Смолову на 2,5 года
Источник: на сборе «Химок» в Турции тренируется бывший вингер «Ромы»
Источник: «Торпедо» окончательно отказалось от подписания контракта с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Соломатин: «Акинфеев сто процентов является лучшим игроком на своей позиции, а то и вообще всего чемпионата»

Источник: «Торпедо» окончательно отказалось от подписания контракта с Дзюбой