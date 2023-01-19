Петржела: «Мамаев — средненький российский футболист. Кокорин намного талантливее»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил нападающего «Ариса» Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.

«Кокорин и Мамаев — самый веселый дуэт в российском футболе. Но к игре это отношения не имеет, к сожалению. В основном они известны из-за плохих поступков.Если сравнивать их уровень мастерства, то Мамаев — средненький российский футболист. Кокорин намного талантливее своего друга.

Что посоветую Мамаеву после завершения карьеры? Пусть правильно живет! Надеюсь, он найдет работу по душе после футбола. Вряд ли Павел станет тренером, не вижу его в этой роли", — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковная команда не стала продлевать контракт с хавбеком этим летом. На данный момент футболист находится без клуба.