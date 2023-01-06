Петржела: «Можно сказать, что «Зенит» — отец русского футбола, а «Спартак» — сын-двоечник»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил уровень игры сине-бело-голубых и «Спартака».

«Никто не отрицает исторического величия «Спартака». Но это относится к советской команде, которая выигрывала трофеи и показывала зрелищный футбол, — цитирует «РБ Спорт» Петржелу. — К современному «Спартаку» не применим термин «великая команда». Сейчас скорее «Зенит» соответствует этому статусу. Можно сказать, что «Зенит» — отец русского футбола, а «Спартак» — сын-двоечник, который пытается быть похожим на отца, но у него не получается. Красно-белым предстоит много работать, чтобы изменить ситуацию».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. «Спартак» располагается на второй строчке — 36 очков.