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16 мая, 18:06

Петржела сравнил уровень тренерского мастерства Семака и Абаскаля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил уровень тренерского мастерства наставника бело-сине-голубых Сергея Семака и главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Смог ли бы Абаскаль победить в РПЛ с «Зенитом»? У Гильермо было бы больше шансов в богатом «Зените» на победу в чемпионате России, чем в нынешнем «Спартаке». Сильнее ли Семак Абаскаля как тренер? Могу сказать лишь, что они опытные молодые специалисты. И я держу пальцы скрещенными за них обоих. Тренировать — это непростая работа», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

«Спартак» проводит первый сезон под руководством Абаскаля, команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с Семаком побеждает уже пятый раз подряд в чемпионате России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-u-abaskalya-v-bogatom-zenite-by-lo-by-bol-she-shansov-na-pobedu-v-rpl-chem-v-spartake/
Властимил Петржела
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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