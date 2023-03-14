Петржела: «Тимощук мог бы стать преемником Семака, он легенда «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о работе Сергея Семака в петербургском клубе.

«Сергей Семак очень хорошо справляется с обязанностями главного тренера «Зенита». Вместе с командой он выигрывает практически все возможные трофеи. Это именно то, к чему так стремились владельцы сине-бело-голубых — тотальное превосходство над соперниками.

Пока «Зенит» будет сбивать всех на своем пути, Семак будет продолжать работать главным тренером. Думаю, это еще продлится минимум лет пять. Кто может стать его преемником? Возможно, Анатолий Тимощук. Сейчас он в его штабе и является легендой «Зенита», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Тимощук вошел в тренерский штаб «Зенита» в 2017 году. До этого он выступал за сине-бело-голубых в качестве игрока.