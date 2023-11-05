Петржела уверен, что «Зенит» победит «Краснодар» и станет чемпионом

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Краснодаром».

«В «Зените» лучшие игроки России. Если клуб не завоюет титул РПЛ, я очень удивлюсь. Я убежден, что «Зенит» снова станет чемпионом и обыграет «Краснодар», — сказал Петржела «СЭ».

«Зенит» в гостях одержал победу над «Балтикой» в матче 14-го тура РПЛ — 2:0. Сине-бело-голубые набрали 29 очков и вышли на первое место в РПЛ, обойдя «Краснодар», который еще не сыграл в 14-м туре. «Балтика» (11 очков) осталась предпоследней в турнирной таблице.