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Сегодня, 13:02

Петржела: «Думаю, что «Зенит» сможет в скором времени оформить третью золотую звезду»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Властимир Петржела в комментарии для «СЭ» заявил, что сине-бело-голубые в ближайшее время еще несколько раз станут чемпионами России.

«Думаю, что «Зенит» сможет в скором времени оформить третью золотую звезду. У команды отличный и сильный состав. У нее нет конкурентов в чемпионате. Если все бразильцы летом не уедут, то следующее чемпионство «Зенита» будет уже в следующем году», — сказал Петржела «СЭ».

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев подчеркнул, что команда намерена увеличивать число чемпионств.

В сезоне-2022/23 команда из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали в пятый раз подряд и в десятый раз в истории с учетом чемпионата СССР.

Властимил Петржела
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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