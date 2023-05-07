Петржела уверен в победе «Зенита»: «У «Спартака» нет никаких шансов»

Бывший тренер «Зенита» Властимир Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча команды против «Спартака» в 26-м туре РПЛ.

«Зенит» сегодня победит и станет чемпионом. У «Спартака» нет никаких шансов на победу, тем более в Санкт-Петербурге. Это принципиальный матч для обеих команд, но «Зенит» точно победит", — сказа Петржела «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Начало игры в 18.00 по московскому времени.

«Зенит» досрочно станет чемпионом в случае победы над «Спартаком» или ничьей при условии потери очков ЦСКА в домашнем матче с «Оренбургом».

Команда из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице РПЛ с 61 очком после 25 игр. Далее идут «Ростов» (50 очков, 26 матчей), «Спартак» (49, 25) и ЦСКА (48, 25).