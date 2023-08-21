Петржела высказался о старте «Оренбурга» в новом сезоне под руководством Ярошика

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о старте «Оренбурга» в новом сезоне под руководством соотечественника — 45-летнего чешского тренера Иржи Ярошика.

«Полностью матчи «Оренбурга» не видел, слежу только за результатами. Очень жаль, что он так стартовал в сезоне, но Иржи — талантливый мальчик, ему надо время для результата. Я не знаю всю ситуацию между руководством и Ярошиком, но если его сейчас уволят, это будет ошибкой клуба, чемпионат только начался. Он мой бывший игрок и я видел, как он в Чехии отлично работал. Ярошик пришел в команду, которую тренировал Личка. Но Марцел более опытный тренер, чем Иржи, он работал несколько лет, а Ярошик только начинает свой путь», — приводит слова Петржелы Metaratings.ru.

45-летний Ярошик сменил на посту главного тренера «Оренбурга» чеха Марцела Личку 22 июня.

После 5 туров «Оренбург» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 1 очко. Лидирует «Краснодар» (13 очков).