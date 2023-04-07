Петржела: «Для Дзюбы сыграть матч с «Зенитом» будет престижно, ведь там он провел лучшие годы»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что форварду «Локомотива» Артему Дзюбе будет престижно играть с петербургским клубом, так как именно в его составе он провел свои лучшие годы в карьере.

«Матч с «Зенитом» очень важен, как и все остальные игры. Для Дзюбы сыграть матч с «Зенитом» будет престижно, ведь лучшие годы он провел в «Зените». Но уверен, что «Зенит» выиграет», — приводит «Чемпионат» слова Петржелы.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год, включая аренду в тульский «Арсенал». В феврале 2023-го 34-летний форвард стал игроком «Локомотива».

Матч «Зенит» — «Локомотив» в рамках 22-го тура РПЛ пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.