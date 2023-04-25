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Сегодня, 16:32

Петржела заявил, что Кокорин не может быть легендой ни одного клуба

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина о легендах «Динамо».

«Претензии Александра неуместны. Звание легенды клуба надо заслужить. А Кокорин не может быть легендой ни одного клуба, потому что он закопал свою карьеру собственными руками. Сейчас уже нет смысла жалеть об этом, потому что его время прошло. Если бы он приложил трудолюбие к своему таланту, то его бы называли легендой и в «Зените», и в «Динамо». Но он решил по-другому распорядиться своим талантом — это его право», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Ранее Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что забил за бело-голубых 50 голов в 203 матчах, но при этом легендами московского клуба считают Матье Вальбуэна и Люка Уилкшира, которые не имеют подобных показателей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-kokorin-ne-mozhet-by-t-legendoj-ni-odnogo-kluba-potomu-chto-on-zakopal-svoyu-kar-eru/
Александр Кокорин
Властимил Петржела
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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