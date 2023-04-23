Петржела заявил, что Мостовому уже поздно становиться тренером

Сегодня, 13:35
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал желание бывшего футболиста сборной России Александра Мостового получить тренерскую лицензию.
«Я думаю, что уже слишком поздно. Методы тренировок постоянно развиваются и модернизируются. Ему стоило это сделать сразу после завершения свой игровой карьеры, а сейчас уже поздно», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».
Недавно Мостовой заявил, что его процесс получения лицензии «немножко продвигается». У 54-летнего специалиста за плечами есть опыт работы в команде Медиалиги AMC Fight Nights.