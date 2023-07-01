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Петржела: «Ни один игрок «Зенита» не захочет переходить в «Спартак»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном уходе полузащитника Вендела из петербургского клуба.

«Вендел — сильный футболист, важный игрок для центра поля «Зенита». Он еще относительно молод, поэтому имеет шансы реализовать свою карьеру в европейском топ-клубе. Его желание уйти можно понять, а сине-бело-голубые без проблем найдут ему замену. Могу ли представить Вендела в «Спартаке»? Это странно. Ни один игрок «Зенита» не захочет переходить в «Спартак», зачем ему это?» — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб разрешил футболисту искать другую команду.

Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Действующий контракт 25-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-ni-odin-igrok-zenita-ne-zahochet-perehodit-v-spartak/
Властимил Петржела
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
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