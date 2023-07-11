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Петржела заявил, что не пошел бы тренировать «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что не пошел бы тренировать «Спартак».

«Я никогда не пошел бы работать в «Спартак», это невозможно! У этого клуба ноль шансов, чтобы я принял их предложение по работе. Ни за какие деньги! Как вы себе это представляете? Я же был тренером «Зенита». Быстров из-за меня ушел в «Спартак» — его освистывали на Петровском всегда. В России для меня существует только «Зенит», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Петржела возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год. Под его руководством петербуржцы завоевали Кубок РПЛ в 2003 году.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-u-spartaka-nol-shansov-chtoby-ya-soglasilsya-pojti-na-rabotu-k-nim-e-to-nevozmozhno/
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