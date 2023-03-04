Петржела: «У «Спартака» нет шансов на чемпионство, он не конкурент «Зениту»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что у «Спартака» нет шансов на борьбу за чемпионство с клубом из Санкт-Петербурга.

«Я в начале сезона говорил, что в России не будет никакой гонки. Сейчас «Зенит» спокойно доиграет чемпионат, ничего больше не изменится. В России это самая лучшая команда, другой такой там нет. «Спартак» — не конкурент для питерцев, у красно-белых нет никакого шанса на чемпионство. Даже в предстоящей очной игре «Зенит» ни в коем случае не проиграет «Спартаку». Максимум — ничья», — приводит Metaratings слова Петржелы.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 45 очками, «Спартак» занимает вторую строчку с 37 очками.