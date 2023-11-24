Петржела заявил, что «Зенит» смог бы войти в пятерку лучших в чемпионате Чехии

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, какое место заняли бы сине-бело-голубые в чемпионате Чехии.

«Очень сложно давать конкретные прогнозы, ведь я очень редко смотрю игры «Зенита». Эта команда сейчас не имеет практики в Европе, поэтому с зарубежными командами им было бы играть сложновато. Какое именно место занял бы «Зенит» в чемпионате Чехии? Думаю, что в первую пятерку команда бы точно попала, а вот точечное место я назвать не могу», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

«Зенит» на данный момент идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России с 30 очками. 25 ноября команда из Санкт-Петербурга встретится с «Сочи».

По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые в пятый раз подряд стали чемпионами РПЛ. Команду с 2018 года возглавляет Сергей Семак.