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Ираклий Пирцхалава: «Уедет ли Пиняев в Лондон-Париж? Он может стать звездой международного масштаба»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Известный певец Ираклий Пирцхалава рассказал о своей любви к футболу и оценил потенциал полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Футбол — это огромная часть моей жизни. Я играл в футбол всю жизнь. В детстве я мечтал стать футболистом, но мама отдала на скрипку, поэтому не получилось. Во взрослом возрасте я закрыл этот гештальт — играю в команде «Старко» уже более 25 лет и являюсь двукратным чемпионом мира по футболу среди артистов.
Кого бы я мог выделить из российских футболистов? Я восхищен игрой Сергея Пиняева. Слежу за ним не так давно, но меня он очень впечатляет. На FONBET Матче звезд Кубка России наконец с ним познакомился, пожал ему руку и пожелал удачи. Может ли он в будущем уехать в Лондон-Париж? При условии ряда вещей, у него есть хорошие шансы выйти на международный уровень и стать звездой международного масштаба», — приводит Metaratings слова певца.

Сергей Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за железнодорожников.

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