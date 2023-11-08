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Сегодня, 15:42

Певец Macan выступит перед матчем «Зенит» — «Краснодар»

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Перед началом матча 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет концерт российского певца Macana, сообщает сайт петербургского клуба.

Кроме того, за два часа до начала игры на стадионе «Газпром Арена» откроются многочисленные площадки с развлечениями: технологическое шоу, настольные игры, семейные экскурсии по стадиону, AR-фотозона и многое другое.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в Санкт-Петербурге 11 ноября в 19.30 (мск).

Краснодарцы лидируют в РПЛ-2023/24, набрав 31 очко, у питерцев — 2-е место и 29 очков.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Краснодар

Источник: ФК
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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