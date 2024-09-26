Сергей Жуков: «Пьянич в ЦСКА — это в первую очередь красивая новость»

Солист группы «Руки Вверх!» и болельщик ЦСКА Сергей Жуков в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от перехода полузащитника Миралема Пьянича в московский клуб.

«У нас в команде есть не менее культовый футболист, примерно такого же возраста. Но только один из этих людей — безусловный лидер, и без него ЦСКА уже не ЦСКА. А вот второй — это больше красивая новость. Пьянич — известный футболист, игравший в больших командах. Однако я переживаю в целом за команду и считаю, что никогда один человек не сможет взмахнуть волшебной палочкой и сделать так, чтобы все проблемы улетучились. Поэтому, мне кажется, дорогу надо давать молодым, именно на них надо делать упор в построении команды, которая снова будет номером 1 в этой стране», — сказал Жуков «СЭ».

Также артист объяснил, почему не хочет трансферов возрастных футболистов в ЦСКА.

«Надо же смотреть вперед и понимать, что мы же хотим играть лучше не только в этом сезоне, но и выбраться из пике. Безусловно, любое приобретение, известные игроки — это всегда приятно. Но, опять же, дело во всей команде. Хочется пожелать, чтобы ребята поняли, за какой клуб они играют», — добавил Жуков.

Боснийский полузащитник подписал контракт с ЦСКА 26 сентября. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.

Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Его последним клубом была «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, игрок находится в статусе свободного агента с июля 2024 года.

Александр Абустин