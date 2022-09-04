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4 сентября, 07:41

Певица Люся Чеботина прокомментировала возможный переход Захаряна в «Челси»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Болельщица «Динамо» певица Люся Чеботина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Болельщица «Динамо» певица Люся Чеботина после турнира AMC Fight Nights 114 в Минске прокомментировала возможный переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в лондонский «Челси» предстоящей зимой.

«Меня этот факт... Конечно, жалко, когда твой приятель уезжает, — сказала Чеботина. — С другой стороны, мне кажется, немножко эгоистично говорить, что жалко. Потому что у человека открывается дорога в прекрасное, светлое будущее. Несмотря на то, что быть игроком «Динамо» — это очень престижно, но, извините, «Челси»... Наш, русский футболист в мировом футболе — это очень круто и очень достойно. Не знаю точно, как команда внутри переживает, но все его поддерживают. Потому что это действительно огромный успех».

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах за бело-голубых. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
24
14
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