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Сегодня, 13:27

Неманья Пейчинович оценил карьеру Юрия Жиркова

Пейчинович оценил карьеру Жиркова
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Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович оценил карьеру Юрия Жиркова.

«В «Локомотиве» с Юрием Жирковым тесно общался только Александр Самедов. Все русские в «Локо», да и в других клубах РПЛ говорили исключительно хорошее об этом футболисте. Он лучший и как игрок, и как человек. Скромность — самое золотое в Жиркове. Никто из российских футболистов не имел таких успехов в карьере, как Жирков. Это легенда российского футбола!» — цитирует Пейчиновича Sport24.

Юрий Жирков объявил о завершении футбольной карьеры в феврале этого года. Последним клубом 39-летнего футболиста стали «Химки», которые он покинул летом прошлого года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-06-peychinovich-skromnost-samoye-zolotoye-v-zhirkove-eto-legenda-rossiyskogo-futbola
Неманья Пейчинович
Юрий Жирков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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