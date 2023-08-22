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Сегодня, 15:15

Пиццелли считает, что Тикнизян может достичь уровня Мхитаряна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной Армении Маркос Пиццелли поделился мнением о перспективах защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Наир меня впечатлил своей уверенной игрой, он отличный футболист. Когда ты не знаешь игрока и видишь его первый раз, то нужно какое-то время, чтобы делать выводы. Но когда он несколько раз коснулся мяча, я сразу понял, что у Тикнизяна огромный потенциал. Я думаю, он может достичь уровня Мхитаряна и поиграть в топ-клубах. У Наира огромный потенциал, видно, что он отличный футболист. Но в Европу ему еще рано, нужно пока подождать. Будет хорошо, если он перейдет в сильный клуб из топ-чемпионата, но я не верю, что он сумеет сразу попасть в стартовый состав. Поэтому необходимо время», — приводит слова Пиццелли Metaratings.ru.

24-летний защитник выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб семь матчей и забил четыре мяча.

Источник: https://metaratings.ru/news/piccelli-schitaet-chto-tiknizyan-mozhet-dostich-urovnya-mkhitaryana-276470/
Наяир Тикнизян
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ФК Локомотив (Москва)
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