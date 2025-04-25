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Пильгуй ожидает, что в матче «Динамо» — «Зенит» не будет много голов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка СССР в составе «Динамо» Владимир Пильгуй думает, что в матче 26-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Зенитом» будет мало голов.

«Что может помочь победить «Динамо»? Прежде всего настрой. Я думаю, что он будет обязательно. Также точное выполнение тех заданий, которые даст тренер, чтобы это от каждого исходило и никто не отступал. Поддержка болельщиков тоже будет иметь большое значение. Тяжело давать прогнозы. И «Зениту», и «Динамо» очки нужны. Я думаю, что «Зениту» больше нужны, им сейчас нельзя терять ни одного очка. Тут может двояко сыграть: с одной стороны, это мобилизует, с другой — могут перегореть ребята. Много голов не ожидаю, думаю, что до одного мяча будет игра. Важно, кто первый забьет», — сказал Пильгуй ТАСС.

Матч «Динамо» — «Зенит» пройдет 26 апреля на «ВТБ-Арене» в Москве и начнется в 14.00 мск.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка в 25 матчах. «Краснодар» с 55 очками лидирует в таблице чемпионата. «Динамо» идет на пятой позиции (46 очков).

Источник: ТАСС
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Владимир Пильгуй
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