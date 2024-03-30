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30 марта, 16:40

Пименов: «Ростов» был наголову сильнее «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов оценил победу «Ростова» в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо» (4:1).

«Ростов» был наголову сильнее «Динамо». На сборах видел ростовчан, очень мощная команда. В первом тайме вообще выглядели безукоризненно. Счет мог быть и 5:0. А у «Динамо» большие проблемы в обороне — центральный защитник — Феррандес большие вопросы, то же самое и левый защитники. Ладно, первый гол Лещук привез, бывает. Но второй — два центральных борются с Голенковым, в итоге тот выигрывает — и пошла голевая атака. Это же детская ошибка — один борется, другой страхует», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

«Динамо» с 38 очками сохраняет третью позицию в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (30 баллов) на данный момент идет на восьмом месте.

Источник: РБ Спорт
Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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