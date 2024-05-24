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Сегодня, 13:32

Пименов: «Матч «Краснодара» и «Динамо» видится мне абсолютно непредсказуемым»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Краснодаром».

«Динамо» станет чемпионом России в случае, если не проиграет «быкам».

«Эта встреча мне видится абсолютно непредсказуемой. «Краснодар» играет дома достаточно мощно, полный стадион болельщиков. Но для «Динамо» этот матч — самый важный за пятьдесят лет. С 1976 года команда не была чемпионом, и сейчас надо просто делать новую российскую историю.
Шансы команд 50 на 50, единственное — «Динамо» устроит ничья, а «Краснодар», даже если одержит победу, должен будет смотреть на результат встречи «Зенит» — «Ростов». На данный момент «Динамо» немного в приоритете, потому что у него больше очков, оно идет на первом месте, ему достаточно не проиграть матч, чтобы стать чемпионом», — приводит Metaratings слова Пименова.

Матч «Краснодар» — «Динамо», как и остальные семь игр заключительного, 30-го тура РПЛ пройдет в субботу, 25 мая и начнется в 16.30 (мск).

Источник: Metaratings
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