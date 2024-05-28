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Сегодня, 13:47

Пименов назвал полузащитника «Урала» Ишкова открытием минувшего сезона РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Руслан Пименов поделился мнением о лучших игроках в завершившемся сезоне РПЛ.

«Лучший игрок сезона — Тюкавин. Если Сафоновым действительно интересуется ПСЖ, то и Сафонова можно выделить. Тот же Глушенков здорово провёл сезон, отдал больше всех голевых передач в Европе при наименьшем количестве игр. У нас 30 игр, в европейских чемпионатах их больше, поэтому я считаю, что уровень, который показал Глушенков, очень хороший. Ишков — открытие, 19-летний парень из «Урала» провёл сезон достаточно уверенно», — приводит слова Пименова Metaratings.ru.

Илья Ишков является воспитанником академии «Урала». За основную команду 19-летний футболист выступает с июля 2023 года. На его счету гол и три результативные передачи в 27 матчах чемпионата России.

«Урал» по итогам чемпионата набрал 30 очков и занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ, попав в зону стыковых матчей.

Источник: Metaratings.ru
Илья Ишков
Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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