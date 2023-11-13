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Сегодня, 17:17

Пименов назвал провальным трансфер Дуарте: «Все ошибки у «Спартака» из-за него»

Пименов назвал провальным трансфер Дуарте в «Спартак»
Игнат Заздравин
Корреспондент
Руслан Пименов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов раскритиковал защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.

«Трансфер Дуарте — провальный трансфер. Он играет, потому что других на эту позицию у «Спартака» нет. Даже по внешнему виду можно понять, что это человек не для больших задач. Все ошибки у «Спартака» из-за Дуарте. И все это видят», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

«Спартак» подписал 23-летнего защитника из парагвайского «Серро Портеньо» в январе этого года. С того момента парагваец провел за красно-белых 25 матчей во всех турнирах, получил пять желтых и одну красную карточку.

Контракт Дуарте со «Спартаком» рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

После окончания первого круга «Спартак» с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре красно-белые обыграли «Ростов» (2:1). Дуарте отыграл полный матч.

Источник: «РБ Спорт»
Руслан Пименов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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