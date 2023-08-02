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Сегодня, 11:28

Пименов назвал шикарной сделкой переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов считает, что трансфер полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак» удовлетворил потребности обоих клубов.

«Шикарная сделка для обоих. Армейцы заработали 7 миллионов евро и смогут найти себе игрока не слабее. Например, в той же Латинской Америке. Я — воспитанник московского «Торпедо», и у нас красные цвета были под запретом. Конечно, это неофициально. Ветераны передавали традиции из поколения в поколение. Но потом «Торпедо» развалилось, и у меня был выбор, в какую из столичных команд перейти. Я выбрал «Локомотив», но впоследствии клуб не стал продлевать со мной контракт, после чего на меня вышло «Динамо». Если следовать правилам, то в этой ситуации было два варианта — либо уезжать из столицы, либо завершать карьеру», — приводит RT слова Пименова.

Медина перешел в «Спартак» 10 июля 2023 года, 26-летний парагваец заключил контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.

Источник: RT
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