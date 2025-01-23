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Сегодня, 09:45

Пименов не считает уход Клаудиньо потерей для «Зенита»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался об уходе полузащитника Клаудиньо из «Зенита», а также оценил договоренность по переходу Вендела в «Ботафого» будущим летом.

«Является ли уход Клаудиньо потерей для «Зенита»? На сегодня, учитывая в каком он состоянии — это не потеря. Потому что всем видом он показывал, что пресытился в чемпионате России и хочет сменить обстановку. Даже страну, если быть точнее.

Что скажу по поводу ухода Вендела? То же самое, что про Клаудиньо. Справится ли «Зенит» без него? Конечно, справится. Тем более, приехал еще один легионер из Бразилии — Луис Энрике. Возможно, он даже более мотивирован на сегодня. Он более дорогой игрок. От этого трансфера «Зенит» только в плюсе будет», — сказал Пименов Metaratings.ru.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с августа 2021 года. На счету полузащитника 21 гол и 31 результативная передача в 124 матчах за клуб. В составе «Зенита» бразилец трижды стал чемпионом России, трижды — обладателем Суперкубка и выиграл Кубок России.

Вендел перейдет в «Ботафого» ближайшим летом. Полузащитник четыре раза выигрывал чемпионство с «Зенитом», трижды — Суперкубок и единожды — Кубок России. На счету хавбека 142 матча за «Зенит», 21 гол и 34 результативных передачи.

Источник: Metaratings
Клаудиньо
Руслан Пименов
ФК Зенит
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