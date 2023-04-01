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Пименов: «Пиняев мог зазвездиться в 15-16 лет, но он это прошел»

Алина Савинова
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Бывший футболист Руслан Пименов считает, что у нападающего «Локомотива» и сборной России Сергея Пиняева не может возникнуть звездной болезни.

«Я не боюсь его хвалить. Он в этом ареоле славы года три. Думаю, он прошел этап звездности. Зазвездиться он мог в 15-16 лет, но он это прошел. Будем смотреть на стабильность его игры. Одно дело, когда ты выдаешь две-три игры, а другое — когда всегда стабилен на протяжении многих лет, как Жирков или Акинфеев«, — приводит «КП Спорт» слова Пименова.

Также он сравнил Пиняева с вингером «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

«Он очень перспективный. Его можно сравнить с Кварацхелией. Хвиче, к тому же, очень повезло с отъездом в такой сильный «Наполи». Раскрылся там, потому что команда играет в «его футбол». Окажись он в «Милане», это был бы другой Кварацхелия», — добавил экс-футболист.

18-летний Пиняев принял участие в товарищеском матче сборной России против команды Ирака (2:0), который прошел 26 марта. В этой встрече он отметился забитым мячом и стал самым молодым автором гола в истории сборной страны.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/pimenov-sravnil-pinyaeva-s-kvaraczheliei/
Руслан Пименов
Сергей Пиняев
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