Пименов: «Пиняев мог зазвездиться в 15-16 лет, но он это прошел»

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Бывший футболист Руслан Пименов считает, что у нападающего «Локомотива» и сборной России Сергея Пиняева не может возникнуть звездной болезни.
«Я не боюсь его хвалить. Он в этом ареоле славы года три. Думаю, он прошел этап звездности. Зазвездиться он мог в 15-16 лет, но он это прошел. Будем смотреть на стабильность его игры. Одно дело, когда ты выдаешь две-три игры, а другое — когда всегда стабилен на протяжении многих лет, как Жирков или Акинфеев«, — приводит «КП Спорт» слова Пименова.
Также он сравнил Пиняева с вингером «Наполи» Хвичей Кварацхелией.
«Он очень перспективный. Его можно сравнить с Кварацхелией. Хвиче, к тому же, очень повезло с отъездом в такой сильный «Наполи». Раскрылся там, потому что команда играет в «его футбол». Окажись он в «Милане», это был бы другой Кварацхелия», — добавил экс-футболист.
18-летний Пиняев принял участие в товарищеском матче сборной России против команды Ирака (2:0), который прошел 26 марта. В этой встрече он отметился забитым мячом и стал самым молодым автором гола в истории сборной страны.