Пименов объяснил, почему Йоканович потерпел неудачу в «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов объяснил, почему Славиша Йоканович не добился успеха на посту главного тренера бело-голубых.

«Он не слабый. Просто не смог готовить команду, когда тут зимняя пауза на 2,5 месяца. В Европе пауза максимум месяц. В этом был камень преткновения. Все прогнозируемо. Динамовцы плохо подготовились к весенней части чемпионата. На сегодняшний день команда полностью не готова физически, выглядит слабее всех в РПЛ. Надо было просто ждать отставки», — приводит «КП-Спорт» слова Пименова.

14 мая 2023 года «Динамо» объявило об отставке Славиши Йокановича. До конца сезона-2022/23 исполняющим обязанности главного тренера команды будет 32-летний Павел Алпатов.

Как ранее сообщал «СЭ», новым главным тренером «Динамо» с большой долей вероятности станет Марко Николич.