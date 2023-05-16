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16 мая, 06:10

Пименов объяснил, почему Йоканович потерпел неудачу в «Динамо»

Иван Торопцев
Корреспондент
Главный тренер "Динамо" Славиша Йоканович.
Славиша Йоканович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов объяснил, почему Славиша Йоканович не добился успеха на посту главного тренера бело-голубых.

«Он не слабый. Просто не смог готовить команду, когда тут зимняя пауза на 2,5 месяца. В Европе пауза максимум месяц. В этом был камень преткновения. Все прогнозируемо. Динамовцы плохо подготовились к весенней части чемпионата. На сегодняшний день команда полностью не готова физически, выглядит слабее всех в РПЛ. Надо было просто ждать отставки», — приводит «КП-Спорт» слова Пименова.

14 мая 2023 года «Динамо» объявило об отставке Славиши Йокановича. До конца сезона-2022/23 исполняющим обязанности главного тренера команды будет 32-летний Павел Алпатов.

Как ранее сообщал «СЭ», новым главным тренером «Динамо» с большой долей вероятности станет Марко Николич.

Славиша Йоканович. «Динамо» уволило Йокановича. Его готовится сменить Николич
Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/ruslan-pimenov-obyasnil-pochemu-u-slavishi-iokanovicha-ne-poluchilos-v-dinamo/
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