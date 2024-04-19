Пименов объяснил, при каком условии «Локомотиву» нужно расстаться с Дзюбой

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал возможный уход из команды форварда Артема Дзюбы.

«Очень сложный вопрос с продлением контракта Дзюбы. Если у «Локомотива» есть в планах покупка нападающего, то, скорее всего, не надо оставлять Артема. Если клуб не планирует подписывать форварда, значит, нужно продлевать контракт с Дзюбой», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

17 апреля появилась информация, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой в конце сезона. Контракт 35-летнего форварда рассчитан до лета.

В текущем сезоне Дзюба провел 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи. Он выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года.