Пименов объяснил, в чем заключалась главная ошибка Марио Фернандеса при переходе в «Зенит»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов объяснил, в чем заключалась главная ошибка защитника Марио Фернандеса при переходе в «Зенит».

Футболист выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

«Есть нюанс: не говори, что будешь играть за одну команду. Это больше совет молодым. Ситуация меняется каждый день. У футболиста есть контракт с клубом, а значит, сейчас ты должен болеть и переживать именно за него. Поэтому соглашение и называется профессиональным. Марио не в лучшем виде подал информацию. Тем более в России, где мужик, если сказали «да», должен держать слово», — приводит RT слова Пименова.

Фернандес перешел в «Зенит» 17 июля. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на один год.