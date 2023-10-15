Пименов оценил игру Тикнизяна за «Локомотив»

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Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов оценил игру Наира Тикнизяна за «Локомотив» и предположил, сможет ли он стать ведущим игроком в европейском клубе.
«Сложный вопрос, есть ли у Тикнизяна потенциал стать ведущим игроком в европейском клубе. Наир набрал хорошую форму и полезно играет за «Локомотив». Сейчас он занимает позицию Пиняева, а значит, Тикнизяна хотят продать зимой», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».
24-летний Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 15 матчей, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.
андрей андреев
Тикнизян просто намного сильнее Пиняева. Тикнизян способен отлично играть в любом иностранном клубе за пределами топ-6.
15.10.2023