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Сегодня, 02:03

Пименов: «Динамо» и в следующем сезоне поборется за чемпионство»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился мнением о шансах «Динамо» стать чемпионом РПЛ в этом сезоне.

«Команда у «Динамо» хорошая, может, и в следующем сезоне за чемпионство поборется. Укрепить надо защитную линию — и все», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

После 29-го тура «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-pimenov-chempionstvo-dinamo-komanda-mozhet-poborot-sya-za-nego-i-v-sleduyushhem-sezone/
Руслан Пименов
ФК Динамо (Москва)
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