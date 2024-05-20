Пименов: «Динамо» и в следующем сезоне поборется за чемпионство»

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился мнением о шансах «Динамо» стать чемпионом РПЛ в этом сезоне.

«Команда у «Динамо» хорошая, может, и в следующем сезоне за чемпионство поборется. Укрепить надо защитную линию — и все», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

После 29-го тура «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».