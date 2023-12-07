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Сегодня, 22:35

Пименов отметил, что игрокам «Динамо» будет непросто проявить мастерство на поле «Факела»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Динамо» Руслан Пименов считает московскую команду фаворитом в матче 18-го тура РПЛ с «Факелом».

«В «Динамо» собраны техничные игроки, конечно, им будет тяжелее проявить мастерство [на поле в Воронеже]. Здесь им придется столкнуться с футболом, который будет только «силовой». И здесь уже у «Факела» есть преимущество. Потому что ребята уже привыкли на этом газоне играть, это такая боевитая команда очень хорошо мотивированная на борьбу. А для «Динамо» матч станет проверкой, насколько они готовы держать такую не техничную, но серьезную борьбу «взрослых мужиков», — цитирует Пименова Metaratings.ru.

«Динамо» набрало 31 очко за 17 матчей и идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Матч бело-голубых с «Факелом» пройдет 10 декабря. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/pimenov-v-dinamo-sobrany-tekhnichnye-igroki-im-budet-tyazhelee-proyavit-masterstvo-na-pole-fakela-313000/
Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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