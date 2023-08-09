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Сегодня, 08:07

Пименов: «Каким бы гениальным ни был Федотов, он остался вторым в РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов рассказал, почему считает справедливым признание Сергея Семака лучшим тренером по итогам сезона-2022/2023.

«Семак — лучший тренер. «Зенит» пять раз подряд взял чемпионство. Тем, кто говорит про состав сине-бело-голубых, могу возразить: кто вам мешает собрать такой же? Каким бы гениальным ни был Владимир Федотов, но он стал вторым, а значит, кто-то выше тебя. Да, он взял Кубок России, но все же РПЛ — более приоритетный турнир», — цитирует Пименова RT.

Семак является главным тренером «Зенита» с 2018 года. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга в сезоне-2022/23 в пятый раз подряд стал чемпионом страны.

Федотов возглавил ЦСКА в 2022 году. В минувшем сезоне армейцы заняли 2-е место в турнирной таблице РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1185464-pimenov-fedotov-trener-cska
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Руслан Пименов
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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