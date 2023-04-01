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Сегодня, 15:11

Пименов поддержал идею о возвращении пива на футбольные стадионы

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, что является сторонником идеи продажи пива на футбольных стадионах.

«Я — за. Первое — это дополнительный заработок для клубов. Второе — это развлекательная часть для болельщиков, которым это нужно. Кто перепьет — есть Fan ID, камеры, и они просто не будут допущены на стадион. Угрозы абсолютно никакой. Мы же видим, что весь мир пьет пиво и зарабатывает на этом большие деньги. Нельзя от этого отказываться», — цитирует Пименова «КП Спорт».

30 марта Александр Дюков на исполкоме РФС заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/ves-mir-pet-pivo-i-zarabatyvaet-na-etom-ruslan-pimenov-podderzhal-ideyu-o-vozvrashhenii-piva-na-stadiony/
Руслан Пименов
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