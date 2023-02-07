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Сегодня, 10:05

Пименов о Пиняеве в «Локомотиве»: «На него ляжет большая ответственность в 18 лет»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о перспективах Сергея Пиняева и Максима Глушенкова, которые перешли в московский клуб из «Крыльев Советов» этой зимой.

«Они будут играть. Если иностранцы уйдут — будут играть в основе. Но Пиняеву всего 18 лет, и переход в «Локомотив» для него — серьезный шаг в большом футболе. В «Крыльях» он сыграл 15-20 игр и не всегда показывал стабильно высокий уровень. А повторюсь, «Локомотиву» очки нужны здесь и сейчас. Сергея купили как главную звезду, так что на него ляжет большая ответственность за судьбу команды.
Пиняев играет в зрелый футбол моментами. Ему не хватает стабильности, но это свойственно молодому игроку — это нормально. Только «Локомотив» в текущей ситуации не предоставит ему времени и возможностей для ошибок», — приводит «КП-Спорт» слова Пименова.

«Локомотив» объявил о трансфере Пиняева 28 декабря 2022 года. 18-летний россиянин подписал контракт с московским клубом на 4 года, он будет выступать за команду под 19-м номером.

Источник: «КП-Спорт»
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