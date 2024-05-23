Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:34

Пименов поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Сафонова в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Экс-игрок французского «Меца» Руслан Пименов поделился мнением о возможном переходе 25-летнего российского вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Не знаю, насколько вероятен этот переход. Единственный вопрос там — основной вратарь Доннарумма, он молодой, и есть ли смысл идти с ним конкурировать? Есть ли смысл переходить? Доннарумма — с именем вратарь, и приоритет, наверно, будет отдан ему. С одной стороны, «ПСЖ» — это бренд, но с другой стороны, если есть другой вариант, лучше рассмотреть его», — цитирует Пименова Metaratings.ru.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В его активе 174 матча, из которых 52 — «на ноль», а также 208 пропущенных мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 18 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/pimenov-pszh-eto-brend-no-safonovu-luchshe-rassmotret-drugoi-variant-365717/
Руслан Пименов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
Читайте также
Сафонов может перейти из «Краснодара» в «ПСЖ»
Источник: вратарь «Краснодара» Сафонов может перейти в «ПСЖ»
Аэропорт Казани временно закрыли на прием и выпуск воздушных судов
«Федоров тихо-спокойно ушел. По-английски». Ярослав Дыбленко – о перестройке в ЦСКА, клубных традициях и дочке-теннисистке
ФСБ рассекретила документы о преступлениях военных США в Берлине в 1945 году
Собянин пригласил москвичей на «Рыбную неделю»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Инспекторы оценят работу судей РПЛ из дома. Такое случится впервые

Кавазашвили: «Если Сафонов уйдет в запас «ПСЖ», то лучше не портить себе карьеру»