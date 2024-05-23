Пименов поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Сафонова в «ПСЖ»

Экс-игрок французского «Меца» Руслан Пименов поделился мнением о возможном переходе 25-летнего российского вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Не знаю, насколько вероятен этот переход. Единственный вопрос там — основной вратарь Доннарумма, он молодой, и есть ли смысл идти с ним конкурировать? Есть ли смысл переходить? Доннарумма — с именем вратарь, и приоритет, наверно, будет отдан ему. С одной стороны, «ПСЖ» — это бренд, но с другой стороны, если есть другой вариант, лучше рассмотреть его», — цитирует Пименова Metaratings.ru.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В его активе 174 матча, из которых 52 — «на ноль», а также 208 пропущенных мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 18 миллионов евро.