Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:23

Пименов — об игре за «Динамо»: «Готов выйти на пять секунд»

Telegram Дзен

Экс-нападающий «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от Братского кубка, в котором выступит за бело-голубых.

«На пять секунд готов выйти! Надеюсь, дольше меня не задействуют, всё-таки команда готовится к чемпионату и нам надо дать очень мало времени. Чтобы мы порадовали болельщиков, но не более того. Чем меньше времени, тем лучше», — сказал Пименов Metaratings.

Кубок пройдет в Москве с 3 по 7 июля. «Динамо» проведет матчи с «Партизаном» (3 июля) и ОФК (6 июля). Кроме этого в Кубке примет участие ЦСКА.

Источник: Metaratings.ru
Руслан Пименов
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова
Английский футболист Райс едва не подрался с главным тренером сборной Словакии
Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам до 19,5%
У Мексики украли плей-офф, Рондон снова забил, а у Месси – идеальная сетка. Что произошло на Кубке Америки-2024 1 июля
Глава СК РФ поручил доложить о ходе расследования похищения бизнесмена из Италии
WSJ сообщила о планах НАТО назначить ответственного за помощь Украине
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Футбольный агент Прохоров: «ЦСКА второго Думбия будет тяжело найти»

Вратарь «Ростова» Ханкич назвал Акинфеева своим кумиром