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Сегодня, 17:02

Пименов: «Динамо» ждет тяжелый матч с «Оренбургом»

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Экс-игрок «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ «Оренбург» — «Динамо».

«У «Оренбурга» кризис, из которого нужно вылезать, и они смогут дать бой. В этой встрече будет тяжелая победа «Динамо» в один мяч», — сказал Пименов Metaratings.

Игра между «Оренбургом» и «Динамо» ссостоится в воскресенье, 1 сентября, и начнется в 15:00 по московскому времени. После 6-ти туров РПЛ оренбуржцы с 5 баллами идут на 12-м месте, а москвичи с 12 очками занимают 4-ю строчку в турнирной таблице.

Источник: Metaratings.ru
Руслан Пименов
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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