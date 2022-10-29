Пименов о предстоящем матче «Локомотива»: «Болельщики должны поддержать команду, тренера и новых людей в клубе»

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Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче железнодорожников против ЦСКА в матче 15-го туре РПЛ.
«Вообще «Локомотив» не готов к сезону физически. Это тянется давно. А ЦСКА — сильная команда, которая создает много моментов, старается побеждать в каждом матче и борется за самые высокие места. У «Локомотива» нет шансов сегодня? Не думаю. Болельщики должны поддержать команду, тренера и новых людей в клубе», — сказал Пименов.
ЦСКА сыграет с «Локомотивом 29 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.
На данный момент армейцы с 26 очками расположились на 3-й позиции в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники занимают 14-е место, имея в активе 12 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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