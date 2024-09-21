Пименов: «Ошибки «Динамо» в обороне обязательно скажутся в матче со «Спартаком»

Экс-игрок «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча «Спартака» с бело-голубыми в 9-м туре РПЛ.

«Ошибки «Динамо» в обороне скажутся обязательно, потому что команда ошибается в каждом матче. Ведя 2:0 не в одном матча, а в нескольких, они пропускают достаточно простые голы. Это говорит, что в плане тактики у защитников есть нюансы. Причем я ничего не говорю в сторону тренера, потому что Личка знает и говорит им, как действовать. Но они почему-то все это забывают и тем самым допускают постоянно одни и те же ошибки.

Нет страховки, и, наверное, уже все команды РПЛ этим пользуются: «Ахмат», «Динамо» Махачкала в матче на Кубок — везде те же ошибки. Не знаю, как они будут с этим справляться, но надеюсь, сделают выводы. Ничьей в этой встрече не будет. Хотелось бы увидеть много забитых мячей, а учитывая то, как играют обе команды, по паре мячей они забьют. А выиграет более удачливый", — сказал Пименов Metaratings.ru.

«Спартак» после восьми туров в нынешнем сезоне РПЛ располагается на пятом месте в турнирной таблице с 15 очками, а «Динамо» располагается на строчку выше с 16 баллами.