Пименов: «Соболева, Николсона и Селихова заменить будет очень сложно. Но красно-белые точно сделают все возможное»

Экс-полузащитник «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от выступления «Спартака» и «Локомотива» во второй половине сезона.

«У «Спартака» уже виден рисунок игры, но три удаления! Дисквалифицированы три важных игрока у «Спартака». Соболева, Николсона и Селихова заменить будет очень сложно. Но красно-белые точно сделают все возможное.

У «Локомотива» строится новая команда. Посмотрим, как они пройдут зимние сборы, как укрепятся в трансферное окно. Успеет ли «Локо» подготовить новую команду к «Спартаку»? Впереди три месяца, можно несколько раз поднять и опустить форму", — приводит «КП Спорт» слова Пименова.

Напомним, что «Локомотив» встретится со «Спартаком» в рамках 1/4 финала верхней сетки Кубка России. Матчи четвертьфинала турнира состоятся в 2023 году.