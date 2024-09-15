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Сегодня, 19:46

Пименов: «За Батраковым нужно следить еще минимум два сезона»

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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился впечатлениями от игры полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова на старте сезона.

«Считаю, что уже можно сравнивать Батракова с Лоськовым. По крайней мере, на этом отрезке. У Алексея великолепная статистика. Но за ним еще нужно следить минимум два сезона», — сказал Пименов «РБ Спорт».

Батраков забил пять мячей и отдал пять результативных передач в восьми турах РПЛ. В матче 8-го тура РПЛ против «Оренбурга» Батраков оформил дубль и помог команде одержать победу со счетом 4:2.

Источник: РБ Спорт
Руслан Пименов
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков

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