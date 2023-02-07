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Сегодня, 12:42

Пименов предположил, что в «Локомотиве» может быть конфликт между легионерами и россиянами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов считает, что уход Гирано Керка и возможный трансфер Вильсона Изидора могут быть связаны с конфликтом легионеров и россиян в команде.

«Изидор — потеря. Керк — не особо. Там, видимо, все не очень хорошо внутри команды. Не выглядит «Локомотив» командой, целостности нет. Есть отдельные игроки: Миранчук — в порядке, Баринов — тоже. Очевидно, идет разлад внутри коллектива. Возможно, есть конфликт иностранцев с россиянами. Нападение — не самое страшное. Там может любой сыграть. Тот же Глушенков. Это структура, в которой и защитник может сыграть на хорошем уровне. А фундаментальная проблема — центр обороны. Его в «Локомотиве» вообще нет», — приводит слова Пименова «КП Спорт».

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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