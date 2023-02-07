Пименов предположил, что в «Локомотиве» может быть конфликт между легионерами и россиянами

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов считает, что уход Гирано Керка и возможный трансфер Вильсона Изидора могут быть связаны с конфликтом легионеров и россиян в команде.

«Изидор — потеря. Керк — не особо. Там, видимо, все не очень хорошо внутри команды. Не выглядит «Локомотив» командой, целостности нет. Есть отдельные игроки: Миранчук — в порядке, Баринов — тоже. Очевидно, идет разлад внутри коллектива. Возможно, есть конфликт иностранцев с россиянами. Нападение — не самое страшное. Там может любой сыграть. Тот же Глушенков. Это структура, в которой и защитник может сыграть на хорошем уровне. А фундаментальная проблема — центр обороны. Его в «Локомотиве» вообще нет», — приводит слова Пименова «КП Спорт».

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).