Пименов предположил, почему Джикия находится без команды

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов поделился мнением о том, что российский защитник Георгий Джикия на данный момент находится без команды.

«Мой знакомый агент Шпинев — может быть, здесь проблема. Миранчук тоже без команды, как и Худяков. Жемалетдинов на просмотре в ЦСКА. Может быть, конкретно с агентом не хотят работать, поэтому ребята без команды. Вадиму здоровья, он пережил инсульт, а ребятам быстрее найти команду. У меня в 29 лет была такая же ситуация — никто не хотел брать даже на просмотр. Возможно, из-за агента — не буду говорить его фамилию», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

Джикия по окончании сезона покинул «Спартак», футболист провел в московском клубе семь с половиной лет. Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов и Даниил Худяков ушли из «Локомотива».