Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:59

Пименов предположил, почему Джикия находится без команды

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов поделился мнением о том, что российский защитник Георгий Джикия на данный момент находится без команды.

«Мой знакомый агент Шпинев — может быть, здесь проблема. Миранчук тоже без команды, как и Худяков. Жемалетдинов на просмотре в ЦСКА. Может быть, конкретно с агентом не хотят работать, поэтому ребята без команды. Вадиму здоровья, он пережил инсульт, а ребятам быстрее найти команду. У меня в 29 лет была такая же ситуация — никто не хотел брать даже на просмотр. Возможно, из-за агента — не буду говорить его фамилию», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

Джикия по окончании сезона покинул «Спартак», футболист провел в московском клубе семь с половиной лет. Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов и Даниил Худяков ушли из «Локомотива».

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
0
Читайте также
Дрейк поставил против Месси на Кубке Америки 300 тысяч долларов
Биография Алсу: карьера и личная жизнь российской певицы
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Чисто хоккейный гол Месси и чемпионский рывок №3. Что произошло в матче Аргентина – Канада на Кубке Америки
СМИ сообщили об обыске в доме экс-депутата Драганова по делу о неуплате налогов
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Спортивный директор «Химок»: «Мы должны пытаться бороться за высокие места»
Спортивный директор «Химок» рассказал о возможных изменениях в составе команды
Спортивный директор «Химок» об Артиге: «Игроки верят в его идеи»
Аршавин полагает, что Тюкавин через год уедет в Европу
Спортивный директор «Химок» опроверг информацию о возможном возвращении Тихого
Спортивный директор «Химок» о Вере: «Высококлассный футболист, уже доказавший свой уровень в РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Личка: «Трансферная политика «ПСЖ» и «Манчестер Сити» чем-то похожа на «Зенит»

Спортивный директор «Химок» о Вере: «Высококлассный футболист, уже доказавший свой уровень в РПЛ»