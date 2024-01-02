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Сегодня, 00:20

Пименов признался, что Точилин ассоциируется у него с главным героем фильма «Один дома»

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Экс-игрок сборной России и «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, кто из футболистов ассоциируется у него с главными героями фильма «Один дома».

«Нормальный, честный бандит — это Заза Джанашия и его друзья. К нему в компанию отправлю Александра Черникова — зарабатывал красные карточки и постоянно куда-то летел в подкатах. Мальчиком будет Александр Точилин. В моей команде должен быть хотя бы один рыжий человек», — приводит слова Пименова RT.

Ранее Пименов назвал футболиста, который ассоциируются у него с салатом «Селедка под шубой».

Источник: RT
Александр Точилин
Руслан Пименов
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