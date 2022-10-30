Пименов об отстранении игроков «Химок»: «Нужно прощаться с игроками зимой, если они ничего не переосмыслят»

Экс-полузащитник «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал для «СЭ» отстранение троих футболистов «Химок» от тренировок с командой.

«Правильно сделал Гогниев, значит, они не выполняют его требования, это может быть связано и дисциплиной. Все это взаимосвязано. Если игроки не выполняют или не хотят выполнять установку тренера, то их обязательно нужно убирать из состава. Дальше нужно прощаться с игроками зимой, если они ничего не переосмыслят, как Идову. Иначе команда развалится изнутри, тем более в такой неудачный отрезок», — сказал Пименов корреспонденту «СЭ».

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда с 9 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.