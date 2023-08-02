Пименов рассказал, что хотел попасть в скаутский отдел «Локомотива»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, что раньше хотел оказаться в структуре московского клуба.

«Динияр Билялетдинов не задействован в делах клуба, Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников — тоже. А ведь это люди, которые вместе с болельщиками и РЖД писали историю красно-зеленых. Благодаря им, многие узнали о «Локомотиве», а он сам впервые выиграл чемпионат, завоевал Суперкубок.

Когда я был моложе, питал надежды и предлагал свои услуги боссам клуба. Хотел попасть в скаутский отдел: мне было интересно отсматривать новичков, анализировать их игру. Но отклика от руководства не последовало. К сожалению, мне кажется, что и Дмитрий Лоськов с Олегом Пашининым там случайно задержались. Повторюсь, болельщики, РЖД, стадион навсегда останутся в сердце. Но на сегодняшний день эту страницу я перевернул», — приводит RT слова Пименова.

Пименов завершил карьеру в мае 2010 года в возрасте 29 лет.